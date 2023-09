Zarafshan, Usbekistan

Preis auf Anfrage

Neue Wohnkomplexe wurden von der Baufirma « Zar Modern Uylar » in der Region Navoi gebaut. Es besteht aus vielen neunstöckigen Häusern und mehreren gemütlichen Innenhöfen. Die Fundamente fester Gebäude wurden mit moderner Technologie und hochwertigen Materialien gebaut. Komfortable Apartments erfüllen alle Anforderungen einer modernen Person. Die Fläche von Einzimmer-, Zweizimmer- und Dreizimmerhäusern von 28,15 bis 99 Quadratmetern. Die Apartments sollen bis Ende 2026 an die Eigentümer übergeben werden. Infrastruktur Entsprechend den Anforderungen der Zeit werden auf dem Gebiet des Wohnkomplexes Parks gebaut. Im Hof gibt es einen Kinderspielplatz, auf dem Kinder an der frischen Luft unterhalten werden können. Alle Mieter sind mit Parkplätzen ausgestattet, und rund um die Uhr sorgen Überwachungskameras auf dem Gebiet für die Sicherheit nicht nur von Ihnen und Ihrer Familie, sondern auch von Ihrem Auto. Für zusätzliche Sicherheit werden Gegensprechanlagen und Codeschlösser in Zügen installiert. Der Standort des Sirius House befindet sich in der Stadt Zarafshan in einem Gebiet mit entwickelter Infrastruktur. Wenn Sie hier wohnen, haben Sie schnellen Zugang zu Autobahnen. Kindergärten und Schulen, Apotheken und medizinische Einrichtungen befinden sich ganz in Ihrer Nähe. Die Umgebung mit allen Annehmlichkeiten macht diesen Wohnkomplex zu einem idealen Ort, um ein neues Zuhause zu kaufen!