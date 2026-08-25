Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Gespanschaft Zagreb
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Gespanschaft Zagreb, Kroatien

;
Grad Samobor
4
9 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 680 m² in Grad Samobor, Kroatien
Gewerbefläche 680 m²
Grad Samobor, Kroatien
Zimmer 6
Fläche 680 m²
www.biliskov.com  ID: 13805 Samobor Gewerbegebäude mit einer Fläche von 680 m2 auf 4 Etage…
$1,90M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 144 m² in Opcina Klinca Sela, Kroatien
Geschäft 144 m²
Opcina Klinca Sela, Kroatien
Zimmer 1
Fläche 144 m²
Klinik Sela Geschäftsfläche von 144 m2 im Erdgeschoss eines 2007 erbauten Wohn- und Geschäf…
$216 276
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 1 755 m² in Ivanic Grad, Kroatien
Gewerbefläche 1 755 m²
Ivanic Grad, Kroatien
Fläche 1 755 m²
SALE, STORAGE, IVANIĆ CITY The property includes a plot of land with an area of ​​6,804 m², …
$830 366
Eine Anfrage stellen
Investition in Grad Samobor, Kroatien
Investition
Grad Samobor, Kroatien
I26547 Stara Karlovačka
$393 040
Eine Anfrage stellen
Produktion 8 200 m² in Grad Samobor, Kroatien
Produktion 8 200 m²
Grad Samobor, Kroatien
Zimmer 20
Fläche 8 200 m²
Samobor Produktions- und Lagerfläche mit einer Gesamtfläche von 8.200 m2 errichtet in 3 Geb…
$6,57M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 826 m² in Prozorje, Kroatien
Gewerbefläche 826 m²
Prozorje, Kroatien
Zimmer 20
Fläche 826 m²
www.biliskov.com ID: 14862Dugo SeloDreistöckiges Geschäftsgebäude, Baujahr 1978, mit einer G…
$1,56M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Büro 93 m² in Grad Samobor, Kroatien
Büro 93 m²
Grad Samobor, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 93 m²
www.biliskov.com  ID: 13744 Samobor, Mitte Gewerbefläche von 92,77 m2 im Erdgeschoss eines…
$253 762
Eine Anfrage stellen
Investition in Municipality of Pisarovina, Kroatien
Investition
Municipality of Pisarovina, Kroatien
I26743 Trg hrvatskih velikana
$1,49M
Eine Anfrage stellen
Investition in City of Velika Gorica, Kroatien
Investition
City of Velika Gorica, Kroatien
SALE, CONSTRUCTION. LAND, Velika Gorica, RakarjeBuilding land for sale with access from the …
$451 719
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Gespanschaft Zagreb

anlageimmobilien
Realting.com
Gehen