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Hotels in Town of Rab, Kroatien

1 immobilienobjekt total found
Hotel 340 m² in Banjol, Kroatien
Hotel 340 m²
Banjol, Kroatien
Schlafräume 7
Fläche 340 m²
Ausgezeichnetes Haus mit Garten und Meerblick auf der Insel Rab, nur 700 Meter vom Meer entf…
$818,915
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