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Wohnimmobilien in Gespanschaft Sisak-Moslavina, Kroatien

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1 immobilienobjekt total found
Haus 8 zimmer in Municipality of Lekenik, Kroatien
Haus 8 zimmer
Municipality of Lekenik, Kroatien
Zimmer 8
Fläche 297 m²
Etagenzahl 2
FOR SALE, HOUSE, SISAK, Staro Pračno, 297m2 floor space, detached, excellent transport conne…
$122,894
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Immobilienangaben in Gespanschaft Sisak-Moslavina, Kroatien

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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