Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Opcina Zumberak
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Opcina Zumberak, Kroatien

;
häuser
3
3 immobilienobjekte total found
Haus in Badovinci, Kroatien
Haus
Badovinci, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
I28642 Radatović
$56,459
Eine Anfrage stellen
Haus 2 zimmer in Badovinci, Kroatien
Haus 2 zimmer
Badovinci, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 193 m²
I28643 radatovići
$228,068
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Radinovo Brdo, Kroatien
Haus 3 zimmer
Radinovo Brdo, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 159 m²
Etagenzahl 2
I25383 Gornji Oštrc
$188,216
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Opcina Zumberak, Kroatien

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen