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Monatliche Miete für wohnungen mit Meerblick in Opcina Viskovo, Kroatien

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3 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Marcelji, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Marcelji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Etagenzahl 3
Zum Angebot steht ein moderner und äußerst attraktiver Penthouse, gelegen in einem kleineren…
$1,758
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sroki, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sroki, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
In einer ruhigen Gegend von Viškovo, in einem Neubau, steht eine moderne und funktionale 63 …
$804
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Marinici, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Marinici, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 135 m²
Voll ausgestattete und möblierte Wohnung mit 100 m² und einer großzügigen 30 m² großen Terra…
$1,322
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