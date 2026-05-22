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Häuser mit Garage in Opcina Viskovo, Kroatien

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2 immobilienobjekte total found
Haus 2 Schlafzimmer in Marinici, Kroatien
Haus 2 Schlafzimmer
Marinici, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 225 m²
Zum Verkauf steht eine Hälfte einer Doppelhaushälfte in Marinići, Gemeinde Viškovo, mit eige…
$512,541
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Haus 8 Schlafzimmer in Marinici, Kroatien
Haus 8 Schlafzimmer
Marinici, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Zum Verkauf steht ein Haus mit vier Wohnungen und zwei Geschäftsräumen in Marinići, Gemeinde…
$990,605
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Immobilienangaben in Opcina Viskovo, Kroatien

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