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Wohnimmobilien in Opcina Veliko Trgovisce, Kroatien

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1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Dubrovcan, Kroatien
Haus 5 zimmer
Dubrovcan, Kroatien
Zimmer 5
Fläche 130 m²
Etagenzahl 1
I22769 Dubrovčan
$231,177
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Immobilienangaben in Opcina Veliko Trgovisce, Kroatien

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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