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Wohnimmobilien in Opcina Udbina, Kroatien

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1 immobilienobjekt total found
Haus 2 zimmer in Udbina, Kroatien
Haus 2 zimmer
Udbina, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Barrierefreies Haus mit Potenzial in der idyllischen Umgebung von Lika Das Haus mit einer Ne…
$54,251
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