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Wohnimmobilien in Opcina Stupnik, Kroatien

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2 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Gornji Stupnik, Kroatien
Haus 4 zimmer
Gornji Stupnik, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 174 m²
Etagenzahl 1
I29205 Cvjetna Ulica
$354,289
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Haus 4 zimmer in Donji Stupnik, Kroatien
Haus 4 zimmer
Donji Stupnik, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 580 m²
I19559 Sv. Benedikta
$1,10M
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Immobilienangaben in Opcina Stupnik, Kroatien

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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