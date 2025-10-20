Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Opcina Slivno, Kroatien

2 immobilienobjekte total found
Hotel 360 m² in Klek, Kroatien
Hotel 360 m²
Klek, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 360 m²
Schönes Aparthotel zum Verkauf in Neum zwischen Dubrovnik und Split! Die Fläche des Gebäudes…
$633,746
DEVELOPMENT PROJECT in Raba, Kroatien
DEVELOPMENT PROJECT
Raba, Kroatien
Wir präsentieren ein Entwicklungsprojekt.Land für den Bau eines 5-Sterne-Hotels mit 90 Bette…
Preis auf Anfrage
