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Wohnimmobilien in Opcina Slivno, Kroatien

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häuser
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4 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Duba, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Duba, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 3/3
Apartment with panoramic sea view, 100 m2, Duba, Slivno The apartment with a net usable area…
$348,753
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Villa 4 zimmer in Komarna, Kroatien
Villa 4 zimmer
Komarna, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 254 m²
Slivno, Komarna Luxuriös eingerichtete Villa mit 254 m2 auf drei Etagen, auf einem Grundstü…
$1,56M
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Haus 9 zimmer in Klek, Kroatien
Haus 9 zimmer
Klek, Kroatien
Zimmer 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 417 m²
Slivno, Klek (Radalj), Einfamilienhaus von 417 m2 auf 4 Etagen und 448 m2 Garten mit wunders…
$761,290
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Haus 15 zimmer in Blace, Kroatien
Haus 15 zimmer
Blace, Kroatien
Zimmer 15
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 484 m²
www.biliskov.com  ID: 13626 Metkovic, Blace Freistehendes Haus mit einer Fläche von 483,55…
$1,96M
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Immobilienangaben in Opcina Slivno, Kroatien

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