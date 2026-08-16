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Häuser in Opcina Slivno, Kroatien

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Villa 4 zimmer in Komarna, Kroatien
Villa 4 zimmer
Komarna, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 254 m²
Slivno, Komarna Luxuriös eingerichtete Villa mit 254 m2 auf drei Etagen, auf einem Grundstü…
$1,56M
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Haus 9 zimmer in Klek, Kroatien
Haus 9 zimmer
Klek, Kroatien
Zimmer 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 417 m²
Slivno, Klek (Radalj), Einfamilienhaus von 417 m2 auf 4 Etagen und 448 m2 Garten mit wunders…
$761,290
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Haus 15 zimmer in Blace, Kroatien
Haus 15 zimmer
Blace, Kroatien
Zimmer 15
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 484 m²
www.biliskov.com  ID: 13626 Metkovic, Blace Freistehendes Haus mit einer Fläche von 483,55…
$1,96M
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Immobilienangaben in Opcina Slivno, Kroatien

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