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Wohnung mit Garten kaufen in Opcina Seget, Kroatien

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Penthouse in Seget Donji, Kroatien
Penthouse
Seget Donji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 4/4
Wir verkaufen die Penthouse-Wohnung S9 im vierten Stock eines Wohngebäudes, 100 Meter vom Me…
$837,008
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Immobilienangaben in Opcina Seget, Kroatien

mit Garage
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Luxuriös
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