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Villen in Opcina Podstrana, Kroatien

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6 immobilienobjekte total found
Villa in Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Villa
Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 315 m²
Exklusive Luxusvilla mit Panoramablick auf das Meer in der Nähe von Split - Modernes Neubauw…
$2,16M
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Villa in Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Villa
Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 320 m²
Luxusvilla zum Verkauf in der Nähe von Split – Atemberaubender Meerblick und modernes Design…
$1,89M
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Villa in Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Villa
Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Fläche 300 m²
Zum Verkauf steht eine Villa mit unglaublichem Meerblick und enormem Investitionspotenzial, …
$743,373
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Villa in Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Villa
Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 380 m²
Luxusvilla zum Verkauf in Kroatien – Panoramablick auf das Meer in der Nähe von SplitDiese a…
Preis auf Anfrage
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Villa in Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Villa
Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 328 m²
Diese moderne Luxusvilla zum Verkauf verkörpert das Wesen des mediterranen Lebens und ist pe…
$1,92M
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Villa in Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Villa
Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Nur wenige Kilometer außerhalb von Split, in einer ruhigen mediterranen Umgebung, umgeben vo…
$1,94M
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Immobilienangaben in Opcina Podstrana, Kroatien

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