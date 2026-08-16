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Wohnimmobilien in Opcina Plitvicka Jezera, Kroatien

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häuser
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3 immobilienobjekte total found
Haus 10 zimmer in Korenica, Kroatien
Haus 10 zimmer
Korenica, Kroatien
Zimmer 10
Fläche 792 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF, PLITVICA LAKES, touristisches Anwesen Wir verkaufen ein touristisches Anwesen in de…
$608,935
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Haus 5 zimmer in Cujica Krcevina, Kroatien
Haus 5 zimmer
Cujica Krcevina, Kroatien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
www.biliskov.com ID-14895Plitvicer SeenEin charmantes Haus mit einer Fläche von 240 m² und e…
$484,458
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Haus 6 zimmer in Rudanovac, Kroatien
Haus 6 zimmer
Rudanovac, Kroatien
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 206 m²
Plitvicer Seen Freistehendes Mehrfamilienhaus von 206 m2 im Jahr 2019 auf einem Grundstück …
$461,388
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