Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Opcina Okrug
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse
  6. Garage

Penthäuser mit Garage in Opcina Okrug, Kroatien

1 immobilienobjekt total found
Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2
Wir verkaufen die Penthouse-Wohnung S6 mit Dachterrasse im zweiten Stock eines Neubaus in Ok…
$582,655
Immobilienagentur
Nekretnine Larus
Sprachen
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
