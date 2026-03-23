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Wohnungen in Opcina Motovun, Kroatien

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Motovun, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Motovun, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 123 m²
Etagenzahl 3
Dieses charmante, liebevoll renovierte Haus aus dem 18. Jahrhundert liegt versteckt in einer…
$476,916
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Immobilienangaben in Opcina Motovun, Kroatien

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