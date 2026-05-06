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Villen am Meer in Opcina Malinska Dubasnica, Kroatien

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2 immobilienobjekte total found
Villa in Kremenici, Kroatien
Villa
Kremenici, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
In Kremenići, in der Gemeinde Malinska auf der Insel Krk, verkaufen wir eine wunderschöne mo…
$888,039
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Villa in Radici, Kroatien
Villa
Radici, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 278 m²
Etagenzahl 2
In ruhiger Lage auf der Insel Krk, auf einem 623 m² großen Grundstück, befindet sich eine mo…
$1,54M
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Immobilienangaben in Opcina Malinska Dubasnica, Kroatien

mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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