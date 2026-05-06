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Häuser mit Terrasse in Opcina Malinska Dubasnica, Kroatien

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Villa in Kremenici, Kroatien
Villa
Kremenici, Kroatien
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In Kremenići, in der Gemeinde Malinska auf der Insel Krk, verkaufen wir eine wunderschöne mo…
$888,039
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Haus 4 zimmer in Malinska, Kroatien
Haus 4 zimmer
Malinska, Kroatien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Wir präsentieren Ihnen eine außergewöhnliche Luxusvilla auf der schönen Insel Krk. Diese mod…
$1,67M
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Immobilienangaben in Opcina Malinska Dubasnica, Kroatien

mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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