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Monatliche Miete für Häuser mit Meerblick in Opcina Kostrena, Kroatien

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5 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
In einer ruhigen und äußerst begehrten Lage von Kostrena, im Ortsteil Žuknica, wird eine exk…
$4,942
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Haus 4 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 1
Zur Miete steht ein großzügiges Familienhaus in Kostrena, gelegen in einer ruhigen, gepflegt…
$4,022
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Haus 6 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Haus 6 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 2343
$5,746
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Haus 3 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 1
In unserem Angebot haben wir eine Doppelhaushälfte zur langfristigen Miete in einem Neubau m…
$3,448
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Haus 5 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Haus 5 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 202 m²
Etagenzahl 1
ID CODE: 2367
$5,171
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Immobilienangaben in Opcina Kostrena, Kroatien

mit Garage
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