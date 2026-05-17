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Monatliche Miete für Häuser mit Garage in Opcina Kostrena, Kroatien

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3 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Etagenzahl 1
Wir vermitteln die Vermietung eines luxuriösen Doppelhauses in ruhiger und prestigeträchtige…
$4,051
pro Monat
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Haus 4 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
In einer ruhigen und äußerst begehrten Lage von Kostrena, im Ortsteil Žuknica, wird eine exk…
$4,942
pro Monat
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Haus 4 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 1
Zur Miete steht ein großzügiges Familienhaus in Kostrena, gelegen in einer ruhigen, gepflegt…
$4,022
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