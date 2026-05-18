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Wohnungen mit Garage in Opcina Kostrena, Kroatien

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3 Zimmer
4
3 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten eine luxuriöse Wohnung im ersten Stock eines modernen Neubaus direkt am Meer an, …
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 213 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf steht eine Doppelhaushälfte zur langfristigen Vermietung mit Meerblick. Die Vill…
$838,912
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht eine exklusive, vollständig möblierte Wohnung im Erdgeschoss eines moderne…
$861,896
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Immobilienangaben in Opcina Kostrena, Kroatien

mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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