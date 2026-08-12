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Villen in Opcina Konavle, Kroatien

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1 immobilienobjekt total found
Villa in Cavtat, Kroatien
Villa
Cavtat, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 219 m²
Prächtiger 4-Sterne-Palazzo im Herzen des mittelalterlichen Cavtat, nur 100 Meter vom Meer e…
$3,43M
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Immobilienangaben in Opcina Konavle, Kroatien

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