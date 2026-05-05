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Villen in Opcina Karojba, Kroatien

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Villa in Rakotula, Kroatien
Villa
Rakotula, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 435 m²
Auf einem idyllischen Hügel oberhalb von Motovun befindet sich eine exklusive Designer-Villa…
$2,75M
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Villa in Rakotula, Kroatien
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Immobilienangaben in Opcina Karojba, Kroatien

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