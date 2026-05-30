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Häuser am Meer in Opcina Fuzine, Kroatien

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1 immobilienobjekt total found
Haus 1 Schlafzimmer in Fuzine, Kroatien
Haus 1 Schlafzimmer
Fuzine, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
In einer ruhigen Gegend von Fužine gelegen, bietet dieses Doppelhaus einen herrlichen Seebli…
$183,585
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Immobilienangaben in Opcina Fuzine, Kroatien

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