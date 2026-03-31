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Villen in Opcina Dobrinj, Kroatien

1 immobilienobjekt total found
Villa in Dobrauen, Kroatien
Villa
Dobrauen, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 367 m²
Etagenzahl 3
Auf einem großzügigen Grundstück von 2.115 m², am ruhigen Rand eines malerischen Dorfes auf …
$1,71M
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Immobilienangaben in Opcina Dobrinj, Kroatien

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