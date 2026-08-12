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Wohnimmobilien in Gespanschaft Krapina-Zagorje, Kroatien

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Grad Donja Stubica
6
Donja Stubica
4
25 immobilienobjekte total found
Haus 6 zimmer in Gorkovec, Kroatien
Haus 6 zimmer
Gorkovec, Kroatien
Zimmer 6
Fläche 184 m²
I28207 Gorkovec
$498,219
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Wohnung 3 zimmer in Grad Zabok, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Grad Zabok, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 3/4
I27977 Matije Gupca
$231,395
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Haus 5 zimmer in Dubrovcan, Kroatien
Haus 5 zimmer
Dubrovcan, Kroatien
Zimmer 5
Fläche 130 m²
Etagenzahl 1
I22769 Dubrovčan
$231,177
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Haus in Opcina Hum na Sutli, Kroatien
Haus
Opcina Hum na Sutli, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
I28687 Brezno Gora 8/3, Hum na Sutli
$187,109
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Haus in Opcina Desinic, Kroatien
Haus
Opcina Desinic, Kroatien
Fläche 100 m²
ZAGORJE; DESINIĆ, A DETACHED HOUSE FOR ACCOMMODATION OF WORKERS OR A COTTAGE WITH A GARDEN, …
$66,429
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Haus in Opcina Desinic, Kroatien
Haus
Opcina Desinic, Kroatien
Fläche 1 m²
ZAGORJE; DESINIĆ, HAUS FÜR ARBEITNEHMERBEHANDLUNG ODER HOLIDAY HAUS, ATTRACTIVE! Freistehend…
$66,429
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Haus 6 zimmer in Grad Zabok, Kroatien
Haus 6 zimmer
Grad Zabok, Kroatien
Zimmer 6
Fläche 290 m²
Etagenzahl 1
I24396 Bregovita ulica
$304,467
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Haus in Opcina Sveti Kriz Zacretje, Kroatien
Haus
Opcina Sveti Kriz Zacretje, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 1
I27899 Pustodol Začretski 85
$83,037
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Haus 4 zimmer in Opcina Marija Bistrica, Kroatien
Haus 4 zimmer
Opcina Marija Bistrica, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 180 m²
Etagenzahl 1
I28300 Selnica 187/1
$343,218
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Haus 7 zimmer in Pustodol, Kroatien
Haus 7 zimmer
Pustodol, Kroatien
Zimmer 7
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
I25242 Pustodol
$608,935
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Haus 3 zimmer in Opcina Tuhelj, Kroatien
Haus 3 zimmer
Opcina Tuhelj, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
www.biliskov.com  ID: 13688 Tuhelj, Heiliges Kreuz Ein wunderschönes freistehendes Wochene…
$182,248
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Wohnung 3 zimmer in Kamenjak, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Kamenjak, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 1/2
I26454 Toplička
$178,805
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Wohnung 3 zimmer in Kamenjak, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Kamenjak, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 2/2
I26455 Toplička
$178,805
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Haus 4 zimmer in Opcina Tuhelj, Kroatien
Haus 4 zimmer
Opcina Tuhelj, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 110 m²
Etagenzahl 1
I26085 Tuheljska ulica
$105,180
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Haus 3 zimmer in Opcina Tuhelj, Kroatien
Haus 3 zimmer
Opcina Tuhelj, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
I25763 Sveti Križ
$166,073
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Haus 3 zimmer in Opcina Stubicke Toplice, Kroatien
Haus 3 zimmer
Opcina Stubicke Toplice, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 264 m²
I26571 Pila
$1,07M
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Haus 4 zimmer in Trski Vrh, Kroatien
Haus 4 zimmer
Trski Vrh, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
I27446 Radoboj
$370,896
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Haus 6 zimmer in Donja Stubica, Kroatien
Haus 6 zimmer
Donja Stubica, Kroatien
Zimmer 6
Fläche 323 m²
Etagenzahl 1
I25963 Marčinkovo
$852,508
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Haus 6 zimmer in Grad Oroslavje, Kroatien
Haus 6 zimmer
Grad Oroslavje, Kroatien
Zimmer 6
Fläche 279 m²
Etagenzahl 1
I28321 Stubička cesta
$829,258
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Wohnung 3 zimmer in Donja Stubica, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Donja Stubica, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Etagenzahl 2
I26448 Toplička
$178,805
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Haus 3 zimmer in Pustodol, Kroatien
Haus 3 zimmer
Pustodol, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
I28864 Pustodol 142
$177,145
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Haus 5 zimmer in Opcina Tuhelj, Kroatien
Haus 5 zimmer
Opcina Tuhelj, Kroatien
Zimmer 5
Fläche 148 m²
Etagenzahl 1
I24436 Sveti Križ
$166,073
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Haus in Opcina Sveti Kriz Zacretje, Kroatien
Haus
Opcina Sveti Kriz Zacretje, Kroatien
Fläche 360 m²
Etagenzahl 1
I23533 Mirkovec
$580,709
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Haus in Opcina Tuhelj, Kroatien
Haus
Opcina Tuhelj, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
I28905 Dol Klanječki
$163,859
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Haus 4 zimmer in Opcina Krapinske Toplice, Kroatien
Haus 4 zimmer
Opcina Krapinske Toplice, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Krapinske toplice, Ribnjak str Einfamilienhaus von 120 m2 auf einem Grundstück von 349 m2 a…
$86,510
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Eigenschaftstypen in Gespanschaft Krapina-Zagorje

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Gespanschaft Krapina-Zagorje, Kroatien

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