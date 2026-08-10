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Wohnimmobilien in Grad Donja Stubica, Kroatien

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Donja Stubica
4
6 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Pustodol, Kroatien
Haus 3 zimmer
Pustodol, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
I28864 Pustodol 142
$177,145
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Haus 7 zimmer in Pustodol, Kroatien
Haus 7 zimmer
Pustodol, Kroatien
Zimmer 7
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
I25242 Pustodol
$608,935
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Wohnung 3 zimmer in Kamenjak, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Kamenjak, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 2/2
I26455 Toplička
$178,805
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LDV InvestLDV Invest
Haus 6 zimmer in Donja Stubica, Kroatien
Haus 6 zimmer
Donja Stubica, Kroatien
Zimmer 6
Fläche 323 m²
Etagenzahl 1
I25963 Marčinkovo
$852,508
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Wohnung 3 zimmer in Donja Stubica, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Donja Stubica, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Etagenzahl 2
I26448 Toplička
$178,805
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Wohnung 3 zimmer in Kamenjak, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Kamenjak, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 1/2
I26454 Toplička
$178,805
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Eigenschaftstypen in Grad Donja Stubica

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Grad Donja Stubica, Kroatien

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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