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Wohnimmobilien in Gespanschaft Karlstadt, Kroatien

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Grad Karlovac
10
Karlovac
6
Grad Ozalj
10
Opcina Rakovica
4
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42 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Pozun, Kroatien
Haus 3 zimmer
Pozun, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 152 m²
Etagenzahl 2
I27373 Slave Raškaj 10
$174,374
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Haus 5 zimmer in Luksici Ozaljski, Kroatien
Haus 5 zimmer
Luksici Ozaljski, Kroatien
Zimmer 5
Fläche 322 m²
Etagenzahl 2
House 321 m2 on a plot of 5,244 m2, Ozalj In the idyllic town of Ozalj, located in the Karlo…
$398,575
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Haus 4 zimmer in Sabljak Selo, Kroatien
Haus 4 zimmer
Sabljak Selo, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
www.biliskov.com ID: 14762Ogulin, See SabljaciEine wunderschöne Villa mit Swimmingpool befin…
$634,409
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Haus 3 zimmer in Opcina Kamanje, Kroatien
Haus 3 zimmer
Opcina Kamanje, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
I27969 Police Pirišće
$201,498
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Haus in Badovinci, Kroatien
Haus
Badovinci, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
I28642 Radatović
$56,459
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Haus 7 zimmer in Grad Karlovac, Kroatien
Haus 7 zimmer
Grad Karlovac, Kroatien
Zimmer 7
Fläche 370 m²
Etagenzahl 2
I28274 Baščinska cesta
$939,967
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LDV InvestLDV Invest
Haus 4 zimmer in Jasenak, Kroatien
Haus 4 zimmer
Jasenak, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 260 m²
Etagenzahl 3
Neu renoviertes Haus 260 NKP, Jasenak, Ogulin, ohne notwendige Investitionen In der Siedlung…
$253,538
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Haus 3 zimmer in Opcina Vojnic, Kroatien
Haus 3 zimmer
Opcina Vojnic, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
I28121 Krivaja Vojnićka
$137,286
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Haus 2 zimmer in Opcina Barilovic, Kroatien
Haus 2 zimmer
Opcina Barilovic, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 135 m²
Etagenzahl 1
I26695 Barilović
$221,432
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Haus 2 zimmer in Vrhovac, Kroatien
Haus 2 zimmer
Vrhovac, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 100 m²
I27413 Vrhovac 34
$45,391
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Haus in Opcina Zakanje, Kroatien
Haus
Opcina Zakanje, Kroatien
Fläche 650 m²
Etagenzahl 1
I28932 Mišinci
$2,38M
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Haus 3 zimmer in Ladvenjak, Kroatien
Haus 3 zimmer
Ladvenjak, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
I28269 Lattenrost
$264,598
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Haus 4 zimmer in Opcina Lasinja, Kroatien
Haus 4 zimmer
Opcina Lasinja, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 225 m²
Etagenzahl 1
Haus 225 m2, Lasinja, Kreis Karlovac In Desno Sredičko, die zur Gemeinde Lasinja im Kreis Ka…
$127,323
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Haus 4 zimmer in Rastoke, Kroatien
Haus 4 zimmer
Rastoke, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
I28392 Prilaz centrali
$149,456
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Haus 7 zimmer in Grad Karlovac, Kroatien
Haus 7 zimmer
Grad Karlovac, Kroatien
Zimmer 7
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
I28340 Kaštel
$364,241
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Wohnung in Duga Resa, Kroatien
Wohnung
Duga Resa, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 1/1
I27926 Ulica bana Josipa Jelačić
$51,372
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Haus 6 zimmer in Grad Karlovac, Kroatien
Haus 6 zimmer
Grad Karlovac, Kroatien
Zimmer 6
Fläche 299 m²
Etagenzahl 2
I28059 Donje Mekušje
$98,481
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Haus 4 zimmer in Mali Erjavec, Kroatien
Haus 4 zimmer
Mali Erjavec, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
I27982 Slapno
$98,534
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Haus in Brodani, Kroatien
Haus
Brodani, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 155 m²
Etagenzahl 1
I28122 Rečica
$163,858
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Haus in Polje Ozaljsko, Kroatien
Haus
Polje Ozaljsko, Kroatien
Fläche 122 m²
Etagenzahl 1
I28217 Polje Ozaljsko
$56,462
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Haus 2 zimmer in Utinja, Kroatien
Haus 2 zimmer
Utinja, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 128 m²
Etagenzahl 1
I28503 Utinja
$53,141
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Haus 2 zimmer in Badovinci, Kroatien
Haus 2 zimmer
Badovinci, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 193 m²
I28643 radatovići
$228,068
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Haus 3 zimmer in Grandic Breg, Kroatien
Haus 3 zimmer
Grandic Breg, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 125 m²
Etagenzahl 2
I26175 Grandić Breg
$331,035
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Wohnung 3 zimmer in Grad Karlovac, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Grad Karlovac, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 1/3
I26610 Ljudevita Jonkea
$202,598
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Wohnung 2 zimmer in Duga Resa, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Duga Resa, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 2/2
I27917 Tušmer
$59,777
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Haus 8 zimmer in Lipovac, Kroatien
Haus 8 zimmer
Lipovac, Kroatien
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 550 m²
Kleines Hotel in der Nähe von Plitvice, 7 Zimmer + Apartment 60 m2 Dieses wundervolle Hotel…
$1,50M
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Haus 9 zimmer in Grad Ogulin, Kroatien
Haus 9 zimmer
Grad Ogulin, Kroatien
Zimmer 9
Fläche 310 m²
Etagenzahl 2
Qualitätsbauer auf einem großen Anwesen, 7.963 m2, Ogulin Ein einzigartiges Haus mit einem n…
$365,361
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Haus 4 zimmer in Opcina Plaski, Kroatien
Haus 4 zimmer
Opcina Plaski, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Ogulin, Plaški Wunderschönes Haus aus dem Jahr 1999, das 2015 komplett renoviert wurde und …
$322,972
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Haus 6 zimmer in Opcina Zakanje, Kroatien
Haus 6 zimmer
Opcina Zakanje, Kroatien
Zimmer 6
Fläche 270 m²
Etagenzahl 2
I27085 Donji Bukovac Žakanjski
$295,987
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Haus 9 zimmer in Grad Karlovac, Kroatien
Haus 9 zimmer
Grad Karlovac, Kroatien
Zimmer 9
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 417 m²
Etagenzahl 3
I24839 Draškovićeva
$212,312
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