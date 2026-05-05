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Studio-Wohnungen in Gespanschaft Istrien, Kroatien

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Poreč
12
12 immobilienobjekte total found
Studio 3 Schlafzimmer in Poreč, Kroatien
Studio 3 Schlafzimmer
Poreč, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 126 m²
In der Stadt Poreč befindet sich ein moderner Wohnkomplex, bestehend aus insgesamt zwanzig m…
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Studio 4 Schlafzimmer in Poreč, Kroatien
Studio 4 Schlafzimmer
Poreč, Kroatien
Schlafräume 4
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Studio 3 Schlafzimmer in Poreč, Kroatien
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Poreč, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
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AdriastarAdriastar
Studio 4 Schlafzimmer in Poreč, Kroatien
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Studio 4 Schlafzimmer in Poreč, Kroatien
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GrekodomGrekodom
Studio 3 Schlafzimmer in Poreč, Kroatien
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Immobilienangaben in Gespanschaft Istrien, Kroatien

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