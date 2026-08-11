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Wohnimmobilien in Grad Zabok, Kroatien

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2 immobilienobjekte total found
Haus 6 zimmer in Grad Zabok, Kroatien
Haus 6 zimmer
Grad Zabok, Kroatien
Zimmer 6
Fläche 290 m²
Etagenzahl 1
I24396 Bregovita ulica
$304,467
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Wohnung 3 zimmer in Grad Zabok, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Grad Zabok, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 3/4
I27977 Matije Gupca
$231,395
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