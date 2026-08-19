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Gewerbeimmobilien in Grad Vodice, Kroatien

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4 immobilienobjekte total found
Hotel 850 m² in Grad Vodice, Kroatien
Hotel 850 m²
Grad Vodice, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 850 m²
Eine wunderbare touristische Immobilie in der sehr beliebten touristischen Destination Vodic…
$1,44M
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Gewerbefläche 1 155 m² in Grad Vodice, Kroatien
Gewerbefläche 1 155 m²
Grad Vodice, Kroatien
Zimmer 39
Fläche 1 155 m²
Vodice, zwei freistehende Wohnhäuser in Meeresnähe. Zwei freistehende Apartmenthäuser im Ze…
$2,60M
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Investition in Grad Vodice, Kroatien
Investition
Grad Vodice, Kroatien
I27716 Zatonska
$310,003
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Investition in Grad Vodice, Kroatien
Investition
Grad Vodice, Kroatien
Dalmatia, Sibenik area, 29 key *** hotel near beachHotel Nikola is situated 300m from the pe…
$2,93M
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