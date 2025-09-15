Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Grad Split
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Fertiges Geschäft

Business zum Verkauf in Grad Split, Kroatien

gewerbeimmobilien
35
hotels
29
laden
4
Fertiges Geschäft Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
READY BUSINESS in Grad Split, Kroatien
READY BUSINESS
Grad Split, Kroatien
Fläche 3 750 m²
Fertiges GeschäftLand, Räumlichkeiten mit Ausrüstung für die Erzeugung von Mineralwasser.Gru…
$4,69M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen