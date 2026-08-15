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Häuser in Grad Komiza, Kroatien

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2 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Grad Komiza, Kroatien
Haus 5 zimmer
Grad Komiza, Kroatien
Zimmer 5
Fläche 187 m²
Etagenzahl 1
I26960 Vinka Foretića
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Haus 10 zimmer in Grad Komiza, Kroatien
Haus 10 zimmer
Grad Komiza, Kroatien
Zimmer 10
Fläche 950 m²
Vis, Komiža In einer wunderschönen Bucht auf landwirtschaftlich genutztem Land mit einer Ge…
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