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Wohnimmobilien in Grad Ivanic Grad, Kroatien

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1 immobilienobjekt total found
Haus 11 zimmer in Ivanic Grad, Kroatien
Haus 11 zimmer
Ivanic Grad, Kroatien
Zimmer 11
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Ivanic Grad Freistehendes Wohn- und Geschäftshaus mit einer Fläche von 260 m2 auf einem Gru…
$494,839
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