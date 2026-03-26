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Villen in Dugo Selo, Kroatien

1 immobilienobjekt total found
Villa in Dugo Selo, Kroatien
Villa
Dugo Selo, Kroatien
Schlafräume 3
Fläche 162 m²
In einer ruhigen, grünen Gegend, nur 15 Autominuten von Zagreb entfernt, bietet dieses moder…
$577,912
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