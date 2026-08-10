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Wohnimmobilien in Dugo Selo, Kroatien

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häuser
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6 immobilienobjekte total found
Villa in Dugo Selo, Kroatien
Villa
Dugo Selo, Kroatien
Schlafräume 3
Fläche 162 m²
In einer ruhigen, grünen Gegend, nur 15 Autominuten von Zagreb entfernt, bietet dieses moder…
$571,282
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Haus 3 zimmer in Dugo Selo, Kroatien
Haus 3 zimmer
Dugo Selo, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 128 m²
Etagenzahl 2
I26978 Puhovska
$246,585
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Haus 3 zimmer in Dugo Selo, Kroatien
Haus 3 zimmer
Dugo Selo, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
I26980 Puhovska
$211,909
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 4 zimmer in Dugo Selo, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Dugo Selo, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 110 m²
Etagenzahl 1
I27932 Puhovska
$211,909
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Wohnung 3 zimmer in Adamovec, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Adamovec, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 2/3
I26974 Zagrebačka
$161,644
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Haus 2 zimmer in Dugo Selo, Kroatien
Haus 2 zimmer
Dugo Selo, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
www.biliskov.com ID: 14915Dugo Selo, KozinščakCharmantes Einfamilienhaus mit 60 m² auf einem…
$173,021
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