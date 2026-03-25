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Büroräumen in Grad Delnice, Kroatien

1 immobilienobjekt total found
Büro 1 000 m² in Cedanj, Kroatien
Büro 1 000 m²
Cedanj, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht ein großzügiges Gastgewerbe- und Wohnobjekt im Herzen von Gorski Kotar, in…
$459,678
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