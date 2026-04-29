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Villen in Grad Cres, Kroatien

1 immobilienobjekt total found
Villa in Grad Cres, Kroatien
Villa
Grad Cres, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Super-Villa mit Swimmingpool und Meerblick auf der Insel Cres, nur 700 Meter vom Meer entfer…
$1,96M
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