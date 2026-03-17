Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Grad Cres
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Grad Cres, Kroatien

wohnungen
7
7 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Grad Cres, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grad Cres, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Etagenzahl 3
Im Zentrum der Stadt Cres, nur 50 Meter vom Meer entfernt, befindet sich eine Zweizimmerwohn…
$476,916
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Grad Cres, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Grad Cres, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht eine vollständig eingerichtete und ausgestattete Wohnung im Herzen des Sta…
$201,109
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Grad Cres, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Grad Cres, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Etagenzahl 3
Im absoluten Zentrum der Stadt Cres, nur 50 Meter vom Meer entfernt, befindet sich eine Einz…
$373,488
Eine Anfrage stellen
AuraAura
Wohnung 1 Schlafzimmer in Grad Cres, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Grad Cres, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Etagenzahl 3
Im absoluten Zentrum der Stadt Cres, nur 50 Meter vom Meer entfernt, befindet sich eine Einz…
$361,996
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Grad Cres, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grad Cres, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Etagenzahl 3
Im Zentrum der Stadt Cres, nur 50 Meter vom Meer entfernt, befindet sich eine Zweizimmerwohn…
$494,153
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Grad Cres, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grad Cres, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Etagenzahl 3
Im Zentrum der Stadt Cres, nur 50 Meter vom Meer entfernt, befindet sich eine Zweizimmerwohn…
$465,424
Eine Anfrage stellen
Melrose VillasMelrose Villas
Wohnung 2 Schlafzimmer in Grad Cres, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grad Cres, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Etagenzahl 3
Im Zentrum der Stadt Cres, nur 50 Meter vom Meer entfernt, befindet sich eine Zweizimmerwohn…
$471,170
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen