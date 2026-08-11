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Wohnimmobilien in Ternisch, Kroatien

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Haus in Ternisch, Kroatien
Haus
Ternisch, Kroatien
Land: 60 000 m2 Haus: 50 m2 Meer: 3 km Unbeobachtete Ansichten in alle Richtungen da es a…
$699,957
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Haus 6 zimmer in Ternisch, Kroatien
Haus 6 zimmer
Ternisch, Kroatien
Zimmer 6
Fläche 252 m²
Drniš - Zentrum, Wohn- und Geschäftsgebäude auf 3 Etagen mit einer Grundfläche von 98 m2, in…
Preis auf Anfrage
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Wohnung in Ternisch, Kroatien
Wohnung
Ternisch, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/1
Apartment in the center of Drniš, 54.80 m² In the very center of Drniš, this 54.80 m² apartm…
$94,108
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