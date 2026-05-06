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Neubauwohnungen in Khan Chamkar Mon, Kambodscha

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Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
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$53,000
Fläche 45–239 m²
8 Immobilienobjekte 8
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ODOM
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Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
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$130,000
Bauherr
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Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
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$45,000
Fläche 43–65 m²
2 Immobilienobjekte 2
Bauherr
ODOM
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