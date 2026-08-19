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Wohnimmobilien in Witoscha, Bulgarien

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Haus in Sofia, Bulgarien
Haus
Sofia, Bulgarien
$697,574
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Wohnung in Sofia, Bulgarien
Wohnung
Sofia, Bulgarien
Fläche 170 m²
Stockwerk 3/6
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Reihenhaus in Sofia, Bulgarien
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Sofia, Bulgarien
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Haus 6 zimmer in Sofia, Bulgarien
Haus 6 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 6
Fläche 250 m²
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Wohnung in Sofia, Bulgarien
Wohnung
Sofia, Bulgarien
Fläche 81 m²
Stockwerk 3
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Haus in Vladaya, Bulgarien
Haus
Vladaya, Bulgarien
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Wohnung in Sofia, Bulgarien
Wohnung
Sofia, Bulgarien
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Preis auf Anfrage
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Wohnung in Sofia, Bulgarien
Wohnung
Sofia, Bulgarien
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Sofia, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
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Haus 5 zimmer in Sofia, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 5
Fläche 249 m²
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Wohnung 4 zimmer in Sofia, Bulgarien
Wohnung 4 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Fläche 159 m²
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Haus 4 zimmer in Sofia, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 4
Fläche 120 m²
$155,762
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Wohnung 2 zimmer in Sofia, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
$99,082
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Wohnung in Sofia, Bulgarien
Wohnung
Sofia, Bulgarien
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Sofia, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/4
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Wohnung 5 zimmer in Sofia, Bulgarien
Wohnung 5 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 368 m²
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Sofia, Bulgarien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Sofia, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
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Haus 5 Schlafzimmer in Sofia, Bulgarien
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Sofia, Bulgarien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 728 m²
Bestay Property bietet Ihnen eine moderne Luxus- und voll ausgestattete Residenz zum Verkauf…
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Penthouse in Sofia, Bulgarien
Penthouse
Sofia, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
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Bestay Property präsentiert ein luxuriös eingerichtetes High-End-Penthouse mit zwei Schlafzi…
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Wohnung in Sofia, Bulgarien
Wohnung
Sofia, Bulgarien
Building data: 5 floors with 2 entrances, elevator (ground floor - last floor each wing) One…
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Villa 7 zimmer in Sofia, Bulgarien
Villa 7 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 584 m²
Etagenzahl 2
Bestay Property präsentiert den Hotel Complex zum Verkauf, der in einem Stadthaus aus den 18…
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Haus 9 zimmer in Sofia, Bulgarien
Haus 9 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 600 m²
For connoisseurs of country silence, clean air and mountain landscapes! We offer for sale a …
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Haus 8 zimmer in Sofia, Bulgarien
Haus 8 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 400 m²
$454,307
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Wohnung 2 zimmer in Sofia, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
$97,351
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Haus in Sofia, Bulgarien
Haus
Sofia, Bulgarien
Fläche 890 m²
Real estate sales and rental agency "KVADRAT" offers you a house at the foot of Vitoshi, Boy…
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Wohnung 2 zimmer in Sofia, Bulgarien
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Sofia, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
$67,064
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Haus 4 zimmer in Sofia, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 4
Fläche 100 m²
$151,436
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Wohnung in Sofia, Bulgarien
Wohnung
Sofia, Bulgarien
Preis auf Anfrage
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Haus 5 zimmer in Sofia, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 5
Fläche 360 m²
Wir präsentieren Ihnen ein schönes Familienhaus, komplett fertig und teilweise möbliert. Es …
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sofia, Bulgarien
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Sofia, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Bestay Property presents a luxury three bedroom penthouse on top floor with built-up area of…
$357,302
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Immobilienangaben in Witoscha, Bulgarien

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