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Häuser in Witoscha, Bulgarien

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15 immobilienobjekte total found
Haus in Sofia, Bulgarien
Haus
Sofia, Bulgarien
$697,574
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Reihenhaus in Sofia, Bulgarien
Reihenhaus
Sofia, Bulgarien
$1,00M
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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Haus 6 zimmer in Sofia, Bulgarien
Haus 6 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 6
Fläche 250 m²
Die Agentur "Kvadrat" freut sich, Ihnen ein schönes sonniges Haus im ausgezeichneten Viertel…
$290,656
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It Is RealtyIt Is Realty
Haus in Vladaya, Bulgarien
Haus
Vladaya, Bulgarien
$596,383
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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Haus 5 zimmer in Sofia, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 5
Fläche 249 m²
BIG HOUSE! CLOSED COMPLEX! We bring to your attention a ready-made design and fully furnishe…
$486,553
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Haus 4 zimmer in Sofia, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 4
Fläche 120 m²
$155,762
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LDV InvestLDV Invest
Haus 5 Schlafzimmer in Sofia, Bulgarien
Haus 5 Schlafzimmer
Sofia, Bulgarien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 728 m²
Bestay Property bietet Ihnen eine moderne Luxus- und voll ausgestattete Residenz zum Verkauf…
$3,49M
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Villa 7 zimmer in Sofia, Bulgarien
Villa 7 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 584 m²
Etagenzahl 2
Bestay Property präsentiert den Hotel Complex zum Verkauf, der in einem Stadthaus aus den 18…
$1,60M
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Haus 9 zimmer in Sofia, Bulgarien
Haus 9 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 600 m²
For connoisseurs of country silence, clean air and mountain landscapes! We offer for sale a …
$617,673
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Haus 8 zimmer in Sofia, Bulgarien
Haus 8 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 400 m²
$454,307
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Haus in Sofia, Bulgarien
Haus
Sofia, Bulgarien
Fläche 890 m²
Real estate sales and rental agency "KVADRAT" offers you a house at the foot of Vitoshi, Boy…
$596,001
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Haus 4 zimmer in Sofia, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 4
Fläche 100 m²
$151,436
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Haus 5 zimmer in Sofia, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 5
Fläche 360 m²
Wir präsentieren Ihnen ein schönes Familienhaus, komplett fertig und teilweise möbliert. Es …
$535,705
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Haus 4 zimmer in Sofia, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 4
Fläche 70 m²
$64,901
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Haus 3 Schlafzimmer in Sofia, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Sofia, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Bestay Property presents a spacious new house on three floors with built-up area of 200 sq.m…
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