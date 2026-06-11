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Wohnungen mit Terrasse in Sozopol, Bulgarien

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Chernomorets
23
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Chernomorets, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Chernomorets, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 1/4
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$141,241
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Eigenschaftstypen in Sozopol

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Sozopol, Bulgarien

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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