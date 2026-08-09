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Wohnungen in Sozopol, Bulgarien

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Chernomorets
29
150 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Sosopol, Bulgarien
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Wohnung 3 zimmer
Sosopol, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 4/4
🌅 Wachen Sie auf, um den Klang der Wellen in Sozopol mit atemberaubendem Meerblick!✨Wir präs…
$224,625
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Bulgarian Expert
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sosopol, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sosopol, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Objektbeschreibung: Gemütliche 2-Zimmer-Wohnung mit Meerblick im Sozopol Bay View - Budjaka,…
$122,394
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 3 zimmer in Chernomorets, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Chernomorets, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 2/4
ID 31908282Gesamtfläche: 140 qmKosten: 167 800 EuroSupportgebühr: 1400 Euro pro JahrBoden: 2…
$193,690
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 zimmer in Sosopol, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sosopol, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 66 m²
Stockwerk 3/4
ID 34229290Preis: 113,685 EuroBevölkerung: Sozopol Zimmer: 2Gesamtfläche: 65.29 qmBoden: 3Fö…
$131,225
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sosopol, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sosopol, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
$173,385
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Condo in Chernomorets, Bulgarien
Condo
Chernomorets, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 196 m²
Objektbeschreibung: Elegante Maisonette mit einer Fläche von 195,91 m² im Atia Resort-Komple…
$331,149
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung in Sozopol, Bulgarien
Wohnung
Sozopol, Bulgarien
Möblierte Wohnung in einem Wohnkomplex auf der ersten Linie im Ort SozopolStandortDie Anlage…
$168,464
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Wohnung 3 zimmer in Sosopol, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Sosopol, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 101 m²
Stockwerk 2/4
ID 34254452Preis: 149,900 Euro Menschliche Siedlung: SozopolZimmer: 3Gesamtfläche: 100.45 Qu…
$173,028
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Wohnung 2 zimmer in Sosopol, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sosopol, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 2/4
ID 34202662Angebot zum Verkauf 2-Zimmer-Wohnung im 2. Stock, g. Sozopol, Burgas RegionKosten…
$103,886
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Wohnung 3 zimmer in Sosopol, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Sosopol, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 114 m²
Stockwerk 4/4
Luxuriöses Apartment mit 2 Schlafzimmern und Panoramablick auf das Meer in Santa Marina, Soz…
$291,591
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IBG REAL ESTATES LTD
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sosopol, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sosopol, Bulgarien
Schlafräume 1
Fläche 60 m²
Objektbeschreibung: Suchen Sie eine Wohnung in Sozopol? Hier ist sie! Nur 30 Meter vom Bambo…
$137,027
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sosopol, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sosopol, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine geräumige 2-Zimmer-Wohnung im Komplex "Sozopol Bay…
$133,036
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 2 zimmer in Sosopol, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sosopol, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/5
ID 34250915Preis: 82.900 Euro Menschliche Siedlung: Sozopol Zimmer: 2Gesamtfläche: 64,11 m2 …
$95,690
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Wohnung in Sosopol, Bulgarien
Wohnung
Sosopol, Bulgarien
Gemütliches Penthouse auf zwei Ebenen in einem schönen Komplex mit vielen Annehmlichkeiten, …
$168,464
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Wohnung 2 zimmer in Sosopol, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sosopol, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 3/4
ID 34096930 Preis: 98.000 €Menschliche Siedlung: SozopolZimmer: 2Gesamtfläche: 61,29 qmBoden…
$113,120
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Wohnung 2 zimmer in Chernomorets, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Chernomorets, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 4/5
ID 34282120 Kosten: 97.600 Euro. Bevölkerung: Chornomorets, Bulgarien Zimmer: 2 Gesamtfläche…
$112,659
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Wohnung 2 zimmer in Sosopol, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sosopol, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 107 m²
Stockwerk 2/4
ID 34338032Preis: 169.900 Euro Menschensiedlung: SozopolZimmer: 2Gesamtfläche: 106,68 Quadra…
$196,114
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Wohnung 2 zimmer in Sosopol, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sosopol, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 115 m²
Stockwerk 3/4
ID 34082642Preis: 149,860 EuroMenschliche Siedlung: SozopolZimmer: 2Gesamtfläche: 115.14 qmB…
$172,982
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Wohnung in Sosopol, Bulgarien
Wohnung
Sosopol, Bulgarien
Fläche 47 m²
Stockwerk 1/3
ID 34131030 Preis: 72.000 EuroMenschliche Siedlung: SozopolZimmer: 1Gesamtfläche: 47,06 m2 u…
$83,109
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Wohnung 4 zimmer in Sosopol, Bulgarien
Wohnung 4 zimmer
Sosopol, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 204 m²
Stockwerk 3/3
ID 34071084Preis: 310.000 EUR ohne MwSt.Menschliche Siedlung: SozopolZimmer: 6Gesamtfläche: …
$357,829
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Wohnung 2 zimmer in Chernomorets, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Chernomorets, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 63 m²
Stockwerk -1/5
ID 33996222 Preis: 87,570 Euro Bevölkerung: ChernomoretsZimmer: 2Gesamtfläche: 63 Quadratmet…
$101,081
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Wohnung 2 zimmer in Sosopol, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sosopol, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 1/4
Wir bieten Ihnen eine stilvoll eingerichtete Zwei-Zimmer-Wohnung mit Meerblick in einem Wohn…
$163,309
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Wohnung 2 zimmer in Sosopol, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sosopol, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/4
ID 34229288Preis: 84,877 EuroBevölkerung: Sozopol Zimmer: 2Gesamtfläche: 65.29 qmBoden: 1För…
$97,972
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sosopol, Bulgarien
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Sosopol, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
$254,298
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Studio 1 Schlafzimmer in Sosopol, Bulgarien
Studio 1 Schlafzimmer
Sosopol, Bulgarien
Schlafräume 1
$80,927
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sosopol, Bulgarien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sosopol, Bulgarien
Schlafräume 2
Fläche 143 m²
Objektbeschreibung: Suchen Sie eine Wohnung in Sozopol? Hier ist sie! Nur 30 Meter vom Bambo…
$245,507
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Wohnung 2 zimmer in Chernomorets, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Chernomorets, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 90 m²
Stockwerk -1/5
ID 34229952Preis: 90,169 Euro Bevölkerung: ChernomoretsZimmer: 2Gesamtfläche: 64,87 m2Boden:…
$104,081
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Wohnung in Sosopol, Bulgarien
Wohnung
Sosopol, Bulgarien
Fläche 44 m²
Stockwerk -1/5
ID 34248845Preis: 57.900 Euro Menschliche Siedlung: Sozopol Zimmer: 1 Gesamtfläche: 43.73 qm…
$66,833
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Wohnung in Sosopol, Bulgarien
Wohnung
Sosopol, Bulgarien
Fläche 54 m²
Neubau Wohnanlage in schöner Lage der Stadt SozopolVorteileExklusive Lage in einem Komplex b…
$120,022
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Wohnung in Sosopol, Bulgarien
Wohnung
Sosopol, Bulgarien
Fläche 57 m²
Stockwerk -1/4
ID 34076316 Preis: 67,900 Euro Menschliche Siedlung: SozopolZimmer: 1Gesamtfläche: 56.59Bode…
$78,376
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Eigenschaftstypen in Sozopol

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Sozopol, Bulgarien

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