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Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in Sozopol, Bulgarien

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Chernomorets
29
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Sosopol, Bulgarien
Premium Premium
Wohnung 3 zimmer
Sosopol, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 4/4
🌅 Wake up to the sound of the waves in Sozopol with a breathtaking view of the sea! ✨We pre…
$222,800
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Eigenschaftstypen in Sozopol

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Sozopol, Bulgarien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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