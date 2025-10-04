Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Sozopol
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Sozopol, Bulgarien

Chernomorets
29
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Sosopol, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Sosopol, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Stockwerk 5/5
Wir bieten eine geräumige, stilvoll eingerichtete Penthousewohnung mit drei Schlafzimmern un…
$240,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GINY DOM
Sprachen
English, Русский, Français, Български
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Sozopol

condos
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Sozopol, Bulgarien

mit Garage
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen