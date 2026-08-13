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Wohnimmobilien in Oblast Plewen, Bulgarien

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1 immobilienobjekt total found
Haus 3 zimmer in Plewen, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Plewen, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
IBG Immobilien bietet Ihnen dieses erstaunliche Anwesen mit Haus, perfekt gepflegten Garten …
$110,110
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